Trabzonspor'un yeni stoperi belli oldu

Trabzonspor, Udinese'de forma giyen Hırvat stoper Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un yeni stoperi belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Sezon başından beri yönetimden uzun boylu hava toplarına hakim bir stoper isteyen Bjelica'nın arzusu yerine geldi.

İtalya'nın Udınese takımında forma giyen 1,95'lik Hırvat stoper akşam saatlerinde Zagrep en İstanbul'a gelerek, Trabzonspor'un kurmayları ile masaya oturacak.

Zagrep doğumlu 26 yaşındaki Hırvat Milli oyuncu Benkovıc 2018 yılında Leichester City takımına 14,5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Bordo mavililer oyuncuyu 1 yıl opsiyonlu, olarak kiralamak istediği öğrenildi.

kiralık olarak forma giydi. Ocak 2022'de Udinese'ye transfer olan Hırvat oyuncu, geride kalan sezonu Bundesliga 2 takımlarından Eintracht Braunschweig'da kiralık olarak tamamladı.
Geçen sezon 18 resmi maça çıkan Filip Benkovic 1496 dakika sahada kalırken, istatistiklerine tek bir dahi gol veya asist ekleyemedi.

Bu arada taraftarlar bu oyuncunun, Vitor Hugo, Hüseyin ve Denswil ya da Marc Bartra'dan hiç bir üstünlüğü olmadığı görüşünde sosyal medyadan fikir birliğine vardı. Bordo Mavili taraftarlar; sosyal paylaşım sitelerinde yoğun olarak, Bjelica için; ''Trabzonspor'u inşallah Hırvat çöplüğüne çevirmez şeklinde'' benzer görüşleri yer aldı.

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