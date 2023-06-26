Trabzonspor'un yeni stoperi belli oldu

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın kesin anlaştık dediği iki oyuncudan biri olan stoper Joaquin Fernandez ile kesin anlaştı.

Trabzonspor'un yeni stoperi belli oldu

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Edinilen bilgiye göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki stoper için İspanya ekibi Real Valladolid'e sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis ödemeyecek.

3 yıllık sözleşme imzalanan Fernandez'e sezon başına 1.3 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi.

İspanya'da Almeria altyapısından yetişen Fernandez, 2018-19 sezonunda Valladolid'e 1.1 Milyon Euro'ya transfer olurken, bu sezon çıktığı 29 lig maçında takımına 1 gollük katkı sağladı.
Fernandez'in bu hafta içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

1.90 boyundaki İspanyol stoper, bu sezon sonu sözleşmesi sona erince serbest kalmıştı.

510586.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu Güncel
Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu
Milli Takım 4 maçı da farklı kaybetti Spor
Milli Takım 4 maçı da farklı kaybetti
Malatya’da yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Malatya’da yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi Siyaset
Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi
Sarıkamış’ta trafik kazası: 4 yaralı Güncel
Sarıkamış’ta trafik kazası: 4 yaralı
Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara rest çekti Dünya
Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara rest çekti
14 yaşındaki öğrenciyi üstsüz çeken antrenör gözaltına alındı Güncel
14 yaşındaki öğrenciyi üstsüz çeken antrenör gözaltına alındı