Trabzonspor'un yeni stoperi belli oldu

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ
Edinilen bilgiye göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki stoper için İspanya ekibi Real Valladolid'e sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis ödemeyecek.
3 yıllık sözleşme imzalanan Fernandez'e sezon başına 1.3 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi.
İspanya'da Almeria altyapısından yetişen Fernandez, 2018-19 sezonunda Valladolid'e 1.1 Milyon Euro'ya transfer olurken, bu sezon çıktığı 29 lig maçında takımına 1 gollük katkı sağladı.
Fernandez'in bu hafta içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
1.90 boyundaki İspanyol stoper, bu sezon sonu sözleşmesi sona erince serbest kalmıştı.