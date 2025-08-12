Trabzonspor'un yeni transferi 4 günde böyle hazırlandı: 'Gözlemledim'

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, Kocaelispor karşılaşmasının ardından takıma çabuk adapte olduğunu söyledi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Kocaelispor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. İyi bir başlangıç yaptık. Top bizdeydi. Topa hep biz sahip olduk. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İyi bir mücadele gösterdik diye düşünüyorum. Maça başlayabileceğimiz en iyi tarz bu yöntemdi. Genel itibariyle iyi bir maç oldu diye değerlendirebilirim" dedi.

"TAKIMIN OYNADIĞI TARZI ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM"

Takımdaki adaptasyon sürecini de değinen Olaigbe, "Her zaman antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Takımın nasıl hareket ettiğini ve neler yaptığını gözlemledim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeyi ve benden neler istediğini iyice anlamaya çalıştım. Takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinledim. Adaptasyonum da aslında bu kadar çabuk oldu. Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Gerçekten desteklerini hissettik. Her maç görmek istediğimiz enerji bu. Dolu bir stadyumda taraftarınızın desteğini arkanızda hissetmeniz işinizi kolaylaştırıyor" diye konuştu.