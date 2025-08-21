Trabzonspor'un yeni transferi Fatih Tekke'den övgüyle bahsetti

Kazeem Olaigbe, Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRANSFERİNDE FELİPE'NİN ETKİSİ

Olaigbe, Trabzonspor'un kendisine ilgisini takıma yeni katılan arkadaşı Felipe Augusto'dan duyduğunu ve onun söylediklerinin kararında etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sonrasında tabii ki sosyal medyaya girdiğinizde, gerek takip istekleri gerekse gelen mesajlarla Trabzonspor’un size ilgisini görüyorsunuz. Ben de Felipe ile bu görüşmeyi yaptıktan sonra gerçekten çok olumlu bir yerdeyim. Felipe, hem kulüp hem şehir hem de insanlar hakkında güzel şeyler söyledi. Ben de bu bilgileri Felipe’den aldım. Çok iyi şeyler söyledi. Taraftarların burada futbolu ve takımı ne kadar çok sevdiğini söyledi. Bu da oyuncu olarak en önemli şeylerden bir tanesi. Benim adıma da buraya gelirken etkili oldu."

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Belçikalı oyuncu, en güçlü yanının hücum tarafında olduğunu ifade ederek, "Hücum alanında bire birlerde, topu aldığımda önümdeki oyuncuyu çalımlayarak, gollerle, asistlerle, oradaki koşularla takımıma katkı sağlıyorum. En güçlü yanımın bu olduğunu düşünüyorum. Her oyuncunun zayıf yönleri olacaktır. Benim de var. Belki bunların arasında geri koşu, oyuncuyu takip noktasında eksiklerim var. Bunlar, üzerine çalışacağım, geliştireceğim şeyler. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü verip gelişmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE İLE İLİŞKİSİ

Teknik direktör Fatih Tekke ile çok iyi bir ilişkisinin bulunduğunu vurgulayan Olaigbe, "Buraya ilk geldiğimde hocamızla sohbet toplantısı yaptık. Orada da gayet önemli güzel şeyler söyledi. Hem antrenmanda saha içinde hem de antrenman dışında beraber geçirdiğimiz vakitlerde kendisinden çok önemli şeyler öğreniyorum. Benim adıma çok önemli ve iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. " diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA HEDEFLERİ

Olaigbe, geleceğiyle ilgili pek konuşmak istemediğine değinerek, "Ben aslında gelecekten ziyade şimdiyi konuşma taraftarıyım. An itibarıyla Trabzonspor’dayım. Trabzonspor’a yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Bulduğum her fırsatta, antrenmanda, maçta, bu formayı giydiğim her saniye yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Geleceği konuşmaktan ziyade, anı konuşmalıyız. Şu anda Trabzonspor’da olduğum için, Trabzonspor’a yüzde yüzümü vermek önceliğim." ifadesini kullandı.

LIGUE 1 İLE SÜPER LİG ARASINDAKİ FARK

Türkiye liginin çok iyi bir lig olduğunu belirten Olaigbe, "Fransa ligiyle karşılaştıracak olursam burası daha agresif. Trabzonspor özelinde söyleyecek olursam, Trabzonspor oyuncularının bir oynama açlığı, oynama istediği olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim oyuncularımız gibi çok iyi oyuncular var ligde. Bu iyi oyuncularla oynamak beni mutlu ediyor. O oyuncularla oynamak için sabırsızlanıyorum. Trabzonspor’a gelmek benim adıma çok doğru karar. Hiç pişman değilim ve çok mutluyum. Sol kanatta oynamak rahat ettiğim pozisyon. Sağ ayaklıyım. Ancak sağda ve solda oynayabilirim. Aslında mevzu sadece oynamak değil, oynadığınızda yüzde yüzünü vermek. Ben de sahada olduğum her an yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARIN İLGİSİ

Olaigbe, taraftarların kendisine gösterdiği sevgiye ilişkin yaşadıklarına değinerek, "Trabzon’a ilk geldiğimde, havalimanına ilk indiğim saniye taraftarımızın desteğini görmek, bana destek vermek için orada olduklarını bilmek harika bir duyguydu. Tekrar söyleme gereği hissediyorum. Kendilerine bu sıcak karşılama için, bana geçirdikleri duygu için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de sahada olduğum her saniye daha önce söylediğim gibi yüzde yüzümü hem kulüp hem de taraftarlar için vermeye devam edeceğim." dedi.