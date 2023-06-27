Trabzonspor'un yeni transferi Fernandez'in Trabzon’a geleceği tarih belli oldu

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Defans bloğunda stoper de ve bazen de ön libero da forma giyen Fernandes, çarşamba günü saat: 19.30’da İstanbul’da, perşembe günü saat: 22.00 gibi de, Trabzon Havalimanı’nda olacak.

Fernandes, daha sonra tüm takımla birlikte; kendi tesislerinde Kurban Bayramı’nın 3’ ncü gününe denk gelen cuma günü, yapılacak ilk antrenmanda takımla birlikte yer alacak.

La Liga’da, bu sezon Real Valladolid forması giyen ve sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunan İspanya, Almeria doğumlu 27 yaşındaki oyuncu, Bordo Mavililer’de 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Profesyonel futbolcu olarak Real Vallodolid haricinde, sadece UD Almeria takımında 24 numaralı formayı giyen Fernendes’e, Trabzon’un yeni açılan Zağnos Vadisi’ndeki 193 metre uzunluğundaki Akvaryum önünde, Boztepe’deki yürüyüş-seyir terasında veya yeni düzenlenen Ganita Sahili’nde ya da turizmin hizmetine giren tarihi mekanlarından, Boztepe’deki Kızlar Manastırı’nda bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor.