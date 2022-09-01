﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Maxi Gomez ve Ahmet Ağaoğlu Atatürk Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer detaylarını aktaran başkan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. Son 36 saat içerisinde gerçekleşti. Transferde kendimize özel bir sistemimiz var, gizliliği nasıl sağladığımızı anlatırsak bizim için problem olur.

İsimlerin çok dolaşmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık. Menajeri Stefano'nun emeği çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, transferde Fenerbahçe'nin de dahil olduğu yönündeki soruya "Onu ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Ağaoğlu, oyuncunun HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

Heyecanlı olduğunu ifade eden Maxi Gomez ise "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim." dedi.



