Trabzonspor'un yeni transferi şaşkınlık yarattı. 'Hayalim Beşiktaş' demişti

Trabzonspor’un Borussia Dortmund’dan transfer ettiği Göktan Gürpüz’ün Beşiktaş’ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Ayrıca geçmişte yapılan röportajda da genç oyuncu, Siyah Beyazlı formayı giymek istediğini dile getirmişti.

Trabzonspor'un yeni transferi şaşkınlık yarattı. 'Hayalim Beşiktaş' demişti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen 20 yaşındaki Göktan Gürpüz’ü bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı. Genç futbolcu ile 3+2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ GEÇEN YIL İSTEMİŞTİ
Alman ekibinin U-19 takımında forma giyerken Beşiktaş’ın Göktan’a talip olduğu ve kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı. 1.75 boyundaki orta saha için Dortmund U19 teknik direktörü Mike Tullberg, Nachrichten'e "Bu çocuk bir noktada Bundesliga'da oynayacak, potansiyeli tartışmasız" açıklamasını yaparak transfere izin vermemişti.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ OLUR"
Göktan Gürpüz, Beşiktaş taraftarı olduğunu da açıkça dile getirmişti. Futbol Plus’a geçen ay röportaj veren genç futbolcu şöyle konuşmuştu; "Dortmund’da İnşallah daha çok oynarım, şimdi çok oynayamıyorum. Kalıp kalmayacağım belli değil daha. Oynatılırsam buraya çağrılırsam iyi mücadele edeceğim. Ben Beşiktaşlıyım, Türkiye olursa İnşallah Beşiktaş olur. Ama Süper Lig’den bir başka takım da gelse oynarım. İdolüm Hakan Çalhanoğlu. Kevin De Bruyne ve Modric’i çok beğeniyorum.”

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