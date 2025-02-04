Trabzonspor’un yeni transferi Zubkov kimdir? İşte kariyeri ve performans bilgileri

Trabzonspor ara transferde Shakhtar forması giyen Zubkov’u kadrosuna kattı. Bordo mavililer, Ukraynalı orta saha oyuncusu için 6 milyon euro bonservis ödedi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, yarım sezon için 725 bin euro, diğer sezonlarda ise 1 milyon 450 bin euro garanti ücret verecek.

Zubkov, Trabzonspor taraftarları için verdiği ilk mesajda "Bu harika kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Şunun sözünü veriyorum ki en iyisini yapacağım ve başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

OLEKSANDR ZUBKOV KİMDİR?

Futbola Shakhtar altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu önce Mariupol, sonrasında ise Ferencváros’ta kiralık oynadı. 2021 yılında Ferencváros’un bonservisini aldığı Ukraynalı oyuncu, 2 yılda çıktığı 110 maçta 19 gol attı ve 23 asist yaptı. 2 yıl sonra altyapısından yetiştiği Shakhtar’a 2 milyon euro bonservisle döndü. Ukrayna ekibinde 107 maça çıkan Zubkov, 20 gol attı ve 22 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 21 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Ukrayna Milli Takımı’nda çıktığı 37 maçta 2 gol attı.