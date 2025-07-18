Trabzonspor'un yeni transferinden flaş itiraf: "Cardozo sayesinde tanıdım"

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor'da yeni tranfer Wagner Pina antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Estoril'den transfer edilen 22 yaşındaki Portekizli sağ bek, Trabzonspor'u Oscar Cardozo sayesinde tanıdığını söyledi.

"TRABZONSPOR'U OSCAR CARDOZO SAYESİNDE TANIDIM"

Pina, "Gelmeden önce Trabzonspor'u biliyordum. En sevdiğim oyunculardan biri Oscar Cardozo'ydu. Onun sayesinde Trabzonspor'u daha yakından tanımış oldum." ifadelerini kullandı.

"PEDRO VE DJANINY REFERANS OLDU"

Trabzonspor'a transfer sürecinde Pedro ve Djaniny'den olumlu referanslar aldığını belirten Wagner Pina, "Pedro ile konuştum. Kulüp ve takım hakkında bilmem gerekenler için gayet yardımcı oldu. Djaniny de benim için önemli bir referans. Burası için çok olumlu referanslar verdi." diye konuştu.