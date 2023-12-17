Trabzonspor'un yıldızı en az 6 maç forma giyemeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'un yıldızı en az 6 maç forma giyemeyecek
Trabzonspor, Ocak ayının ortasında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle, en önemli silahlarından birinden yoksun olacak. Hem de uzun bir süre.

Bordo mavililer, ocak ayının ortasında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle, en önemli silahlarından birinden yoksun olacak. Hem de uzun bir süre.

Önümüzdeki yılın 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası nedeniyle, Trabzonspor hücum oyuncusu Trezeguet’den, kupa bir tarafa, lig de en az 6 maç yararlanamayacak.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Mahmoud Trezeguet, tam form tutmuş iken, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle, Türkiye Kupası maçları hariç en az 6 Süper Lig maçını kaçırmış olacak.

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Son oynanan Gaziantep FK maçında attığı 2 golle ve oynadığı futbolla artık tam hazır hale geldiğini gösteren Trezeguet, devre arası Karadeniz ekibinden, takımından ayrılarak Mısır Milli Takımı kampına katılacak.

Mısırlı futbolcu, bu zaman birimi içerisinde MKE Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor, Manisa FK, Galatasaray ve Rizespor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Mısır’ın tur atlaması halinde ise Trabzonspor Trezeguet’i unutsun adeta! Mahmoud’un Afrika’dan dönüş tarihi de uzayacak. Böyle bir olasılıkta ise 29 yaşındaki yıldız, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarında da kadroda olmayacak.

Bordo mavililer'in geçen sezon en golcü oyuncusu olan Trezeguet, bu sezona biraz durgun başlasa da, son haftalarda forvet hattındaki performansıyla form tutmaya ve form grafiğini oldukça yükseltmeye başlamıştı.

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Trabzonspor’un teknik adamı Abdullah Avcı da şimdiden, Trabzonspor’da bu sezon 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Trezeguet'in yokluğunda, doğacak eksikliği nasıl gidereceğini düşünmeye başladı.

Trabzonspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı oyuncu, Mısır Milli takımın tüm kategorileri dahil olmak üzere, bugüne kadar toplam 54 kez milli formasını giymişti.

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