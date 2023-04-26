Trabzonspor'un yıldızı Bartra La Liga'nın radarında

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

32 yaşında 1.84 boyundaki İspanyol oyuncu için, kendi sahasında en son hafta Real Madrid’i 4-2 mağlup eden, Arjantinli oyuncusu Castellanos’un attığı 4 golle forma giydiği Girona, Bordo Mavililerin yeni teknik direktörü Nenda Bjelica’nın futbolculuk döneminde oynadığı Real Betis ve Luis Garcia’nın çalıştırdığı Espanyol, bordo mavili takımın stoperi ve ön liberoda forma giyen oyuncusu Marc Bartra ile ilgilenmeye başladığı öğrenildi.

İspanyol gazeteleri ve internet haber gazetelerinin bazılarında yer alan habere göre; sezon başında Real Betis'ten Trabzonspor'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcuyu, Yeşil Beyazlı taraftarların yeniden takımlarında görmek istedikleri ifade edildi.

İnterStarDeporte’nin danışmanlığını yaptığı oyuncu, Trabzonspor'da bir türlü istediği seviyeyi yakalayamaması birazda şansızlığı olarak belirtilirken, söz konusu oyuncunun, aslında formasını giydiği diğer takımlarda sağ bek ve stoperden çok, ön liberoda daha başarılı maçlar çıkardığı biliniyor. Bartra'nın takımdan ayrılmak ihtimali olsa da buna en son kararı vererek ‘’Kalsın mı, gitsin mi?’’ diyecek olanın Hırvat teknik adam Bjelica olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Trabzonspor’un kurmayları; daha önceki haftalarda bir ara yaptıkları açıklamada, yüksek maaşlı oyuncularla gerekli görüldüğü için, istenmese de yolların ayrılabileceğini ima etmişlerdi.

Defans ağırlıklı İspanyol oyuncunun çok yüksek maaşı, bordo mavili takımın gelecek teklifleri masaya yatırma ihtimalini de güçlendiriyor.

Forma giymeye devam ettiği Trabzonspor’daki 24 karşılaşmasında 3 gole de imza atan Bartra, sezon başında 1 milyon 250 bin Euro bedelle Real Betis'ten kadroya katılmıştı.

Trabzonspor, Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalamış; yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret, şartlara bağlık olarak da her sezon için en fazla 700 bin Euro prim verileceğini açıklamıştı.

Oldukça yüksek olan bu ödeme bedeli Bordo Mavili Kulübü de artık zorlamaya başlarken, oyuncu için kararın önümüzdeki ayın içerisinde netleşeceği bildirildi.

Bartra’nın resmi sözleşmesi, 2025 yılının Haziran ayında bitiyor.