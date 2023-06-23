Trabzonspor'un yıldızı Bartra'nın kız arkadaşı üstsüz güneşlenirken yakalandı. İspanya karıştı

Editör: Ufuk Cingöz

Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Marc Bartra kız arkadaşı Jessica Goicoechea ile İtalya'nın ünlü tatil adası Sardunya'da görüntülendi.

Bordo Mavili yıldızın kız arkadaşı Jessica Goicoechea'nın üstsüz pozları İspanyol basınında manşet oldu.

İspanyol basını haberi böyle manşetlere taşısı:

Goicoechea denize ilk önce gülümseyerek girdi, ama görünüşe göre ateşi çok soğuktu, bu yüzden kaşlarını çatmaya başladı, bu da sahildeki diğerlerinin yanı sıra sevgilisini de güldürdü.

İspanyol futbolcu Marc Bartra , geçen yıldan beri Nenad Bjelica'nın antrenörlüğünde Türk Trabzonspor'un bir oyuncusu ve şampiyonadaki molayı kız arkadaşı Jessica Goicoeche ile Sardunya'ya tatile gitmek için kullandı .

Barcelona ve Real Betis'in eski yıldızı, ünlü bir model ve influencer olan kız arkadaşı yüzünden arka plana düştü. Jessica, birkaç çekici fotoğraf çeken paparazziler tarafından memnuniyetle karşılanan sahilde üstsüz ve tangasını çıkardı.

TRABZONSPOR BARTRA'YI İKNA TURUNDA

Trabzonspor, büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen performansı sergileyemeyen Marc Bartra ile yollarını ayırmaya karar verdi.

İspanyol futbolcunun geleceği hakkında yapılan spekülasyonlarda, Real Betis’in önde olduğu konuşuluyordu. Ancak Girona kulübü, Bartra’yı transfer etmek için daha fazla baskı yapmaya başladı. 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için Girona kulübü çaba sarf ediyor.