Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye imza attı

Fransa'nın Lille Kulübü ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'nın menajeri, Sarı-Lacivertli yöneticilerle masaya oturdu ve ön anlaşmaya imza attı.

Şok Gazetesi'nin haberine göre Yusuf Yazıcı'nın resmi imza töreni, Başkan Ali Koç'un da katılımıyla cuma günü gerçekleştirilecek.

Forvet arayışlarını sürdüren ve İspanya'nın Sevilla Kulübü'nden Youssef En Nesyri'yi transfer etmeye çalışan Fenerbahçe'de dün de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Lille ile sözleşmesini yenilemeyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri, Fenerbahçeli yöneticiler ve menajer Mario Branco ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Şu anda eşi Melissa Aslı Pamuk ile tatilde olan Yusuf Yazıcı ile görüntülü görüşme yapıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmek istediği ve Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı'nın, cuma günü İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.