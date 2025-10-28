Trabzonspor formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Jabol Folcarelli, hafta sonu oynanan lig maçındaki performansı, Fransız basınının dikkatini çekti.

L’Équipe, 25 yaşındaki futbolcuyu “haftanın en iyi Fransız oyuncuları” arasında gösterdi.

Tim Jabol Folcarelli’nin yanı sıra listede Real Madrid’den Eduardo Camavinga, Aston Villa’dan Lucas Digne ve Leipzig’den Castello Lukeba gibi Avrupa’nın tanınmış isimleri de yer aldı.

Kısa sürede bordo-mavili formayla hem teknik ekibin hem taraftarın beğenisini kazanan Folcarelli, bu performansıyla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa futbol kamuoyunda da adından söz ettirmeye devam ediyor.