Trabzonspor'un yıldızı ilk 11'e geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Antalyspor'u konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ZUBKOV İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta hafif sakatlığı sebebiyle son dakikalarda şans bulan Oleksandr Zubkov Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor'un ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Felipe, Onuachu.

Konuk takım Antalyaspor ise sahaya şu 11 ile çıkıyor:

Abdullah, Van de Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Bünyamin, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.

