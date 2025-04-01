Trabzonspor’un yıldızı kupada forma giyebilecek

Süper Lig’de oynadığı son maçta Göztepe ile berabere kalan Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Bordo mavililer kupayı kazanma hedefi için rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor’a yıldız oyuncusundan müjdeli haber geldi. Bordo mavililerin golcü oyuncusu Simon Banza cezasının ardından ilk 11’deki yerini alabilecek.

Öte yandan sakatlık sorunları ile boğuşan Savic de Bodrum FK karşısında forma giyebilmek için çalışıyor.

Diğer stoperlerden Batagov ile Hüseyin’in tedavisi sürüyor. Ayrıca Nwakaeme’nin de yine kadroda olması beklenmiyor. Fatih hoca, son Göztepe maçına göre ilk 11’de 4-5 değişiklik yapmayı düşünüyor.