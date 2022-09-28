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Abdullah Avcı'ya Guardiola benzetmesi

Bordo - Mavililerin ünlü oyuncusu Marc Bartra Abdullah Avcı'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:06
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Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra, "Abdullah Avcı, Pep'in istediklerini istiyor" dedi

Abdullah Avcı'ya Guardiola benzetmesi
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Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takıma adapte olmaya çalıştığını söyleyen Bartra "Geçiş süreci yaşıyorum, başka bir ligden geldim ve adapte olmaya çalışıyorum. Ligde boş alanların fazla olduğunu gördüm. Bu da faul ve kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara neden oluyor. Ligi, takım arkadaşlarımı ve rakibi daha iyi tanıyacağım. İlk andan itibaren takıma adapte olmaya çalıştım." dedi.


Transfer sürecinin uzamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu "Transfer süreçleri kolay olmaz. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce Real Betis'te kalacağımı düşünüyordum. Teklif geldi, Betis satış yapmak zorundaydı, Trabzonspor'un benimle ilgili planları.. Bunlar fikirlerimi değiştirdi. Real Betis'te mutluydum ve kalmak istiyordum. Ancak Trabzonspor, beni neden istediğini çok iyi şekilde anlattı, fikirlerim değişti. Burada ne kadar sevildiğimi de gördüm. Trabzonspor'da olmaktan da mutluyum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olması hakkında açıklama yapan Bartra "Dortmund'un ilk İspanyol futbolcusu oldum. Sonrasında birçok İspanyol futbolcu oraya transfer oldu.

HEP OLUMLU KONUŞTULAR

Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu duyunca, mutlu oldum. Türkiye'de oynayan futbolcularla konuştum. Tanıdığım Türk futbolcularla konuştum. Hep olumlu bilgiler aldım. Şampiyonluk kazanmak ve başarılar yakalamak için buradayım." dedi.

EN İYİSİNİ İSTİYORUM
Abdullah Avcı'nın oynattığı oyuna alışık olduğunu söyleyen Bartra "Trabzonspor'da alışık olduğum bir oyun tarzı var. Pep Guardiola, Luis Enrique, Thomas Tuchel'in benden beklentileri ve Abdullah Avcı'nın beklentileri hemen hemen aynı. Takım için en iyisini vermek istiyorum." açıklamasını yaptı.
Dünya Kupası ile ilgili soru üzerine Bartra "Tabii ki her oyuncu milli takımda oynamak ister. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Kolay olmadığının farkındayım ancak en ufak şans bile varsa bunu zorlayacak biriyim, hep böyle oldum." cevabını verdi.

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