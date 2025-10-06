Trabzonspor'un yıldızı milli takım kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'un Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk golünü kaydeden Oleksandr Zubkov 60. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Milli arada Ukrayna formasıyla boy göstermeye hazırlanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

ZUBKOV YERİNE OCHERETKO DAVET EDİLDİ

Ukrayna Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Azerbaycan maçları öncesi Zubkov'un yerine milli takım kadrosuna Oleg Ocheretko davet edildi.