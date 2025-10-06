Trabzonspor'un yıldızı milli takım kadrosundan çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un yıldızı milli takım kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta bu sezonki ilk golünü kaydeden Oleksandr Zubkov milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor'un Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk golünü kaydeden Oleksandr Zubkov 60. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Milli arada Ukrayna formasıyla boy göstermeye hazırlanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

zubkov.jpg

ZUBKOV YERİNE OCHERETKO DAVET EDİLDİ

Ukrayna Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Azerbaycan maçları öncesi Zubkov'un yerine milli takım kadrosuna Oleg Ocheretko davet edildi.

Son Haberler
Yıldız oyuncu milli takım kampına katılamadı: Sebebi herkesi şok etti!
Yıldız oyuncu milli takım kampına katılamadı: Sebebi herkesi şok etti!
Mossad şüphelileri tutuklandı!
Mossad şüphelileri tutuklandı!
CHP'den Kılıçdaroğlu açıklaması!
CHP'den Kılıçdaroğlu açıklaması!
İki yıl önce Şenol Güneş'in dikkatini çekmişti! Gol krallığında zirvede
İki yıl önce Şenol Güneş'in dikkatini çekmişti! Gol krallığında zirvede
Sinan Ateş'in eşinden Serdar Öktem'e silahlı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Korunması gerektiğini söylemiştim'
Sinan Ateş'in eşinden Serdar Öktem'e silahlı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Korunması gerektiğini söylemiştim'