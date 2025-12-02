Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna almadığı Trabzonspor'un yıldız kalecisi Andre Onana radikal bir kararın eşiğinde.

ONANA MİLLİ TAKIMDAN EMEKLİ OLABİLİR

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tarafından Vincent Aboubakar ile birlikte milli takımdan uzaklaştırılan 29 yaşındaki tecrübeli kalecinin emeklilik kararı alabileceği öğrenildi.

Milli takım kariyerine son noktayı koymayı düşünen Onana'nın kısa süre içerisinde kararını netleştirmesi bekleniyor.

ETO'O YENİDEN SEÇİLİNCE BAŞKA ÇARE KALMADI

2021'de başladığı federasyon başkanlığı görevine hafta sonu yeniden seçilerek güven tazeleyen Samuel Eto'o, tavrını net bir şekilde belirttikten sonra Onana için milli takım kariyerine son vermekten başka çare gözükmüyor.

Eto'o'nun Onana ve milli takımın diğer lider oyuncularını gözüne kestirmesinin sebebi olarak geçtiğimiz günlerde görevine son verilen milli takım teknik direktörü Marc Brys ile arasındaki polemikte hocalarını savunan tarzda açıklamalarda bulunmaları olduğu öne sürülüyor.

Eto'o hem Marc Brys'ın görevine son verdi hem de milli takımdan bu oyuncuları uzaklaştırdı. Kamerun Milli Takımı'nın başına ise David Pagou diye tanınırlığı olmayan yerel bir antrenörü tayin etti.