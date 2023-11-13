Trabzonspor'un yıldızına milli takım sürprizi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Kısa bir süre önce Danimarka A Milli Takım kadrosu açıklanan ve kadroda adı olmayan Trabzonsporlu Larsen, milli takımından ani bir davet aldı.

Trabzonspor'da ilk etapta Danimarka A Milli Takımı'ndan davet almayan ve bugüne kadar 17 kez A Milli olan Stryger Larsen, yaşanan sakatlıklar sonrası acilen kadroya çağrıldı.

Kampta bulunan ve sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Christian Eriksen ve Rasmus Hojlund'un yerine, Napoli forması giyen Jesper Lindstrom ile birlikte acilen Bordo-mavili 32 yaşındaki sağ bek oyuncu Jens Stryger Larsen, Kırmızı- beyazlıların kampına davet edildi.

Danimarka, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Slovenya ve Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.