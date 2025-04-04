Trabzonspor’un yıldızına sürpriz teklif: Portekiz basını duyurdu

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Boavista'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, bordo mavili takımdaki istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.

Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan ve sahada kaldığı 2 bin 837 dakikada takımına 4 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Malheiro'ya ülkesi Portekiz'den transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

O Jogo Gazetesi'nin haberine göre; Braga gelecek yaz 24 yaşındaki sağ beki transfer etmek için Trabzonspor ile müzakarelere başlamak istiyor.

Haberde, Portekiz kulübünün Malherio'nun menajerleri ile görüşerek futbolcunun transferi konusunda bilgi aldığı da ifade edildi.

2011-2015 yılları arasında Braga altyapısında forma giyen futbolcunun, kırmızı beyazlıların istediği profilde bir isim olarak görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Pedro Malheiro'yu Benfica'nın da istediği ve futbolcunun geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a imza atmadan önce Portekiz devinin kendisine ilgisinin olduğunu doğruladığı hatırlatıldı