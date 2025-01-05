Trabzonspor’un yüzü 2025 yılında da gülmedi. Bundan kötüsünü görmedi

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Trabzonspor’un yüzü 2025 yılında da gülmedi. Bundan kötüsünü görmedi

Trabzonspor, aldığı kötü sonuçlara 2025 yılında da devam etti. Samsunspor’a 2-1 mağlup olan bordo mavililer tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor.

Süper Lig’de sezon başından beri hayal kırıklığına neden olan Trabzonspor’un yüzü 2025 yılında da gülmedi. Bordo mavililer, yeni yılda çıktığı ilk maçta mağlup olarak alt sıralardan kurtulamadı.

Sezona 13 transfer yaparak Başlayan Trabzonspor, geçen 18 haftada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bordo mavililer, üst üste aldığı beraberlikler sonrası yola Şenol Güneş ile devam etse de kötü gidiş bir türlü durdurulamadı.

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Trabzonspor Süper Lig’de oynadığı son maçta deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer aldığı mağlubiyet ile 19 puanda kalarak 17. sırada yer aldı. Bordo mavililer, düşme hattının sadece 4 puan üstünde bulunuyor.

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Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta arasında ise çarşamba günü Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.

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TRABZONSPOR'DAN KÖTÜ REKORLAR

Trabzonspor, bu sonucun ardından Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı. Süper Lig'de bu sezon 19 puanda kalan Trabzonspor, lig tarihinde 17'nci maçlar itibarıyla daha düşük bir puanda kaldığı bir sezon yaşamadı.

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