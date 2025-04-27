Trabzon’u çizdiği motiflerle renklendiriyor

Trabzonlu ressam Yıldıray Yıldırım, yöresel motiflerle kenti güzelleştirmeye çalışıyor.

Cami nakkaşıyla başladığı mesleğini tarihi yağlı boya tabloları yaparak sürdüren ortaokul mezunu 44 yaşındaki Yıldıray Yıldırım, eserleriyle ünlü ressamlara taş çıkartıyor. Uzun yıllardır özellikle Trabzon'un tarihini anlatan resimler çizen Yıldırım, Trabzon Valiliği'nin hizmet verdiği tarihi binanın dış cephesi, koridorları, makam odası ve bekleme salonundaki bölümlere şehrin geçmiş yıllara ait fotoğraflarını resmetti. Şehir merkezinin belirli noktalarına çizdiği resimlerle tarihi anlatmaya özen gösteren Yıldırım, şimdilerde ise yöresel motiflerle Trabzon'u güzelleştirmeye çalışıyor. Eline aldığı fırçası ile şehrin belirli noktalarına horon, kemençe, tekne ve Trabzonspor motiflerini çizerek renk katan Yıldırım, "Bu hikaye pandemide başladı. Atölyemde resimler yapıyordum. O dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir zamanlar Trabzon projesi yaptık. Projeyi yaptıktan sonra dönemin Valisi İsmail Ustaoğlu resimlerin Valilikte kullanılması istedi. Dışarıda olup vatandaşlarında görmesini istedik. Valilik etrafını da çizimlerle donattık. Orada 170 metre çizimimiz mevcut. Pandemide duvar çizimlerine başlayalım dedik. Yomra Belediyesi'nden başladık ve giderek büyümeye başladı. Artık Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde çalışıyorum. Şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyorum" dedi.

Keşan ve yöresel motifler işlediğini belirten Yıldırım, "Bunun devamını getireceğiz. Vatandaşların ilgisi var. Keşan, horon, kemençe gibi figürler bize ait olduğu için insanlar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Viyadüklerde kötü bir görüntü oluyor. Onu kurtarıyoruz. İnsanların fotoğraf çekileceği bir alan oluşturuyor. Akyazı stadına giden yolda Trabzonspor figürlerini çalıştık. Moloz mevkisinde kayık figürleri, tesislerde yine Trabzonspor figürleri çalışacağız. Kültürel materyallerimizin hepsini kullanacağız. İnsanın izinin kalması çok güzel. Yarın bir gün gideceğiz ama eserlerimiz kalacak. İnsanların hoşuna gidiyor. Bizim şehrimiz ve kültürümüz bunu da bahşedilen yeteneğimizle beraber yansıtmamız insanların da beğenmesi hoşumuza gidiyor. 1990'lı yıllarda cami nakkaşı yapıyordum. Sonra resime ara verdim farklı sektörlerde yer aldım. NATO askeriydim. Orada biraz ağırlık verdim. Askerden sonra devam etmeye başladım. Yeni nesilin de bu işe ilgisi var. Onlar için grafiti çizimler yapıyoruz. Tiyatro ve sinema gibi medyatik bir iş. İnsanların hep gözü önünde olan işler olduğu için gençler seviyor. Arada geliyorlar onlarla birlikte fırça vuruyoruz" ifadelerini kullandı.