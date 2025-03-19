Trabzon'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü

Kaynak: DHA
Trabzon'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, park halindeki 2 araç sulara gömüldü.

Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, park halindeki 2 araç sulara gömüldü.

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Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp, etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları bazı sokakları göle çevirdi. Göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, Pazarkapı Mahallesi'nde park halindeki otomobil ve minibüs sulara gömüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekipleri, vidanjörler ile su boşaltma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar sudan çıkarıldı.

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