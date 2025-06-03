Trabzon'u sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, rögarlar taştı

Kaynak: AA
Trabzon'u sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, rögarlar taştı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

.jpgYağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.

u.jpgÖte yandan il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sağanak etkisini sürdürüyor.

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