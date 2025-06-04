Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

Trabzon'da dün şiddetli yağış sonrası sokaklar sele döndü. Su baskınlarında 72 yaşındaki Hüseyin Aydın kayboldu. Yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için 112'ye kayıp ihbarı yapıldı.

Hüseyin Aydın'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler su baskınları sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşarken, Akçaabat Belediyesi ekipleri tarafından karayolunda çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

Trabzon'u sel bastı! Kaybolan yaşlı adam aranıyor

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