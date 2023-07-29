Trabzon'un Gaziantep'e vermeye çalıştığı Koita'nın sırrı ortaya çıktı. Transfer yattı

2021-2022 sezonunda Trabzonspor'a katılan ve 1 de şampiyonluk yaşayan Fode Koita hakkında herkesi şaşırtacak detay ortaya çıktı.

Gaziantep FK’nın prensipte anlaştığı Trabzonspor’lu Koita’dan son anda müzmin sakatlığı nedeniyle vazgeçildiği bildirildi.

Trabzonspor’da iken de sık sık sakatlanan Koita’nın İstanbul’da yapılan doktor kontrolünden sonra çıkan raporda bu futbolcunun yeterince verimli olamayacağı yazıldı.

Sık sık sakatlandığı için oynayacağı maçlar kadar sakatlığından dolayı oynayamayacağı maçları hesap eden kırmızı siyahlılar bu futbolcu iye risk almak istemedi ve transferden vazgeçti.

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor formaları giyen Koita, 132 maça çıktı. 30 gol ve 12 asist kaydetti.