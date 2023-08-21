Trabzon'un kanatları kırıldı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor, Orsic ve Visca’nın sakatlığının ardından, son oynadığı Galatasaray maçında Trezeguet’i de kaybedince, deyim yerindeyse kanatsız kaldı.

Kanatları kırılan, kanatları kopartılan, Karadeniz semalarının avcı şahinine dönen,

önümüzdeki cumartesi akşamı Çaykur Rizespor ile Papara Park’ta karşılaşacak olan Bordo Mavililer; kırılan, kırdırılan kanatlarını arıyor!

Yeni transfer Orsic’in sezon başı Slovenya kampında sakatlanmasının ardından, Süper Lig’in ilk haftasında da Visca’yı da kaybeden Trabzonspor’da, Nenad Bjelica karar kara düşünmeye başladı.

Takımın stoperlerinden Hüseyin ve İspanyol Fernandez’den sonra, Hırvat Orsic ve Bosnalı Visca’nın da revire kaldırılmalarının ardından, defans bloğu ve forvet hattının kenarlarında sıkıntı yaşamaya başlayan Bordo Mavililer, son oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Galatasaray maçında Trezeguet’i kaybetmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Galatasaraylı Fransız vatandaşı Sacha Boey’in, o maçta oyun başlar başlamaz direk rakibin ayak bileklerine oynamasına, tek bir sarı kart dahi çıkarmayan orta hakem Atilla Karaoğlan ve onu VAR’dan uyarmayan Alper Ulusoy ikilisi de, bu maça damga vuranlardan olmuştu.

…Ve aynı Boey, bir müddet sonra bu sefer de Trezeguet’e daldı. Mısırlı oyuncunun kaburgaları kırıldı ama yine de kart çıkmadı. Galatasaray’ın attığı ilk golde Uruguaylı Torreia, Bakasetas’ın ayağına basarak, topu kaptırıp golü bulan atağı başlatması da, gecenin uvertür fotoğraflarından olmuştu.

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Haliyle; üç kanat oyuncusu da şu anda Trabzonspor’un revirinde yatınca; Bjelica, Rizespor önünde kimleri kanat oyuncusu oynatacağını kara kara düşünmeye başladı.

Ben söyleyeyim Hocam: Eğer, Serkan Asan’ı Pendikspor’a kiralık olarak göndermeseydin, banko sağaçık oynatabilirdin. Çünkü; 1461 Trabzon takımında çok sağ kanatta hücum oynamış, gollerde yazmıştı. Neyse giden gitti, dönmek üzere!

Sakatlıkların, oyuncuların üzerinde asalak ve sülük olduğu Bordo Mavili takımda, Visca’yı Rizespor karşılaşmasına yetiştirebilmenin de yoğun mesaisi uygulanıyor, uygulanmıyor değil.

Eldeki tek sağlam kanat oyuncusu Hırvat Teklic. Gomez’de ‘’Adios Amigo’’ diyerek, kiralık olarak İspanya’ya yola çıkınca, demek ki; Umut Bozok santrafor ya da kanat oynayacak, Enis Destan da santrafor.

Atmacalar önünde başka bir alternatif de; Abdülkadir sağ kanat, Teklic sol kanat, Umut da santrafor dizilişinde hücum hattını oluşturabilir diye düşünüyorum.

Sol göğüs bölgesindeki kaburga da kırık tespit edilen Mısırlı oyuncu Trezeguet’in, 4 hafta

sahalardan uzak kalacak olması, hücum bölgesine bir transfer gündemini sıcak tutabilir.

Hücum bölgesine alınacak tek oyuncudan sonra, kulübün geleceği için ciddi borçlarını ödemesi zorunlu olan bu takıma, başka bir oyuncu daha almanın başka bir mantığı var mıdır diye düşünmüyorum değil!

Açık söyleyeyim hücuma gelecek yeni ve son bir oyuncudan sonra, ben bu takıma bir lira dahi transfer masrafı yapmam.

Bu takım, sakatlarında düzelmesiyle bu ligde her zaman kafaya oynar.

Sanki burası İngiltere Premier Ligi!