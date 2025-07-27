Trabzon'un yerel tatları tanıtıldı

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Kendi toprağımızdan yetiştirdiğimiz mis gibi ürünlerimizi, onlardan hazırlanan yöresel lezzetlerimizle bir planlama dahilinde mutfaklar oluşturulabilir. Bu turizme de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya’nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik gününde, Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Meclis Üyesi ve Toprak Ana Kadın Kooperatifi Yöneticisi Sibel Alemdaroğlu, Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği Başkanı İrfan Çağatay Aleksiva ve Başkan Yardımcısı Refika Kadıoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

VATANDAŞLARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Pazarda satış yapan üreticileri ziyaret ederek tek tek sohbet eden Başkan Kaya, daha sonra pazarda kurulan kahvaltı sofrasında konuklar ile birlikte kahvaltı ederek geleneksel lezzetleri deneyimledi.

YÖRESEL LEZZETLER VE TATLAR ANLATILDI

Günün ilk etkinliğinde “Yeni Nesil, Eski Sofralar: Z Kuşağı Neden Yerel Tatlardan Uzak” söyleşisinde Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı ve Avrasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emre Murat, katılımcılar ile birlikte geleneksel lezzetlerin aktarımının azalmasının nedenlerine cevap aradı.

Köy ile bağın azalmasıyla geleneksel lezzetlerden de uzaklaşıldığını söyleyen Murat, kadının çalışma hayatına girmesiyle daha pratik yemeklerin önceliklenmesinin bu duruma neden olduğunu belirtti.

Şefler Rabia Güner ve Orhan Yağız Sürül ise yöresel lezzetlerden simiranın yapımını ve yeni nesil sunum örneğini gerçekleştirdi. Geleneksel lezzetlerin Z kuşağının ilgisini çekebilecek yeni nesil sunum tekniklerinin önemine işaret edildi.

GELENEKSEL PAZARLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Günün bir diğer etkinliğinde ise yemek kültürü yazarı Nazlı Pişkin ve Gola Derneği Başkanı İrfan Çağatay Aleksiva, "Geleneksel Pazarın Önemi" başlıklı söyleşide dinleyicilerle bir araya geldi. Pişkin, geleneksel pazarların doğuşu ve bölgedeki özelliklerinden bahsederek yöresel üretimin yerel ekonomideki önemine değindi. Aleksiva, Ortahisar Belediyesi'nin kurduğu Kent Mutfağı ve Kent Lokantası'nın yöresel tatların sofralara ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Söyleşinin sonunda Başkan Kaya, konuşmacılara teşekkür ederek hediye verdi.