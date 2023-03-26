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Trabzonspor'da seçim başladı

Trabzonspor'da Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:41
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Trabzospor'da seçim günü. İşte gelişmeler

Trabzonspor'da seçim başladı
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Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erecek. 9 bin 278 üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı bulunuyor.
"ZOR YOLLARDAN GEÇTİK"
İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları: "Şampiyon başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile birlikte 2018'de göreve geldiğimizde kulübün durumu ortadaydı. Finansal olarak bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımı yarışın içinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ama engelleri aşmayı bildik. 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri de 10 yıl sonra gelen 8. şampiyonluğumuzdur"
Bu sezon yapılan eleştirilere hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan süreci doğru yönetmekte bazı temel eksiklerimiz oldu. Bugün yeni bir sayfa açmanın, tüm kulvarlarda yarışacak bir kadro oluşturmanın zamanı gelmiştir. Kısa ve orta vadeli 5 yıllık planımızı hazırladık. Camiamıza detayları daha sonra açıklayacağız. Özetlemek gerekirse, yol haritamızın ana cümlesi sürdürülebilir ekonomi olacak. Yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacak bir altyapı organizasyonu ve scouting ana hedeflerimiz olacak.

Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte atacağımız her adımda size şeffaflık sözü veriyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki, Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olamayan bir yapıya kavuşacaktır.

İLK OYLAR SANDIĞA ATILDI
Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmalarının ardından saat 10.30'da oy verme işlemine geçildi.

AYRINTILAR GELİYOR

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