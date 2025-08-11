Trabzonspor'dan sezon açılışı sürprizi

Fatih Tekke liderliğindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonun ilk maçında sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlıyor.
21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde Akyazı Stadyumu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sahne şimdi DJ Twins Project'te!

Yeni sezon öncesinde stadyumdaki ses ve ışık sistemini yenileyen bordo mavililer Twins Porject'in DJ performansıyla taraftarları maça ısındırdı.
Papara Park'ta Twins Project'in DJ performansı başladı