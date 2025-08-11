Trabzonspor'dan sezon açılışı sürprizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan sezon açılışı sürprizi

Stadyumunun ses ve ışık sistemini yenileyen Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçından önce stadyumda DJ konseri verdi.

Fatih Tekke liderliğindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonun ilk maçında sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlıyor.

21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde Akyazı Stadyumu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yeni sezon öncesinde stadyumdaki ses ve ışık sistemini yenileyen bordo mavililer Twins Porject'in DJ performansıyla taraftarları maça ısındırdı.

