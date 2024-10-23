Tractor 3 puanı 3 golle aldı

Maçın 16. ve 32. dakikalarda Amirhossein Hosseinzadeh’in iki golüyle öne geçen Tractor, 80. dakikada Tomislav Strkalj’ın attığı golle durumu 3-0’a getirdi. Ravshan, maçın son anlarında David Mawutor'un 90+2. dakikada attığı golle bir teselli buldu. Ancak Tractor, karşılaşmayı üstün bir oyunla tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyet, Tractor’un kampanyadaki ikinci zaferi oldu ve Tahran ekibini, ikinci sıradaki Katar’ın Al Wakrah takımının üç puan önüne taşıdı. Ravshan ise henüz turnuvada puan alamadı. Tractor, grup aşamasında yükselme hedefini sürdürüyor.