Trafiğe kapalı alanda tehlikeli şov pahalıya patladı

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 bin 82 lira ceza verildi.

Olay, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, Salihpaşa Caddesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü, trafiğe kapalı alanda tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, sürücünün "Buradayım, burada enayiler" diyerek polislere meydan okuduğu ve tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaptığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücünün M.B.Ö. (21) olduğunu tespit etti.

Karayolları Mahallesi'nde yakalanan M.B.Ö.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 bin 82 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B.Ö. serbest bırakıldı.