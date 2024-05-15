Trafiğe kapalı alanda tehlikeli şov pahalıya patladı

Kaynak: DHA
Trafiğe kapalı alanda tehlikeli şov pahalıya patladı
Gaziosmanpaşa'da trafiğe kapalı bir alanda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 bin 82 lira ceza verildi.

Olay, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, Salihpaşa Caddesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü, trafiğe kapalı alanda tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, sürücünün "Buradayım, burada enayiler" diyerek polislere meydan okuduğu ve tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaptığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücünün M.B.Ö. (21) olduğunu tespit etti.

Karayolları Mahallesi'nde yakalanan M.B.Ö.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 bin 82 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B.Ö. serbest bırakıldı.

54377-1.jpg

54377-2.jpg

54377.jpg

54377-3.jpg

Son Haberler
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı Spor
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı Keşfet
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor Sağlık
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı Yerel Haberler
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber Gündem
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Gündem
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu