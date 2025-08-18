Trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Hükümet ile memurlar arasındaki zam görüşmesi sonuçsuz kalınca Memur-Sen protesto kararı aldı.

Bugün on binlerce memur ve memur emeklisi Ankara'da gösteri düzenleyecek.

Saat 14.00'te Memur-Sen Genel Merkezi önünde bir araya gelecek kalabalık daha sonra Anadolu Meydanı'na hareket edecek.

Eylem nedeniyle trafikte düzenlemeye başvuruldu.

Başkentte bugün bazı yollar eylem yüzünden araç geçişine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kavşağı ile Anıt Caddesi kavşağı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kavşağı ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında bulunan kısmı ve buraya açılan cadde ile sokakların hepsinde çift yönlü araç seyrine izin verilmeyecek.

Ayrıca, yarın 11.00'den etkinlik bitene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu da kapalı olacak.