Trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Ankara'da memurların eylemi nedeniyle bazı yollar sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak. Bazı metro ve Ankaray durakları da kapalı olacak.

Hükümet ile memurlar arasındaki zam görüşmesi sonuçsuz kalınca Memur-Sen protesto kararı aldı.

Bugün on binlerce memur ve memur emeklisi Ankara'da gösteri düzenleyecek.

Saat 14.00'te Memur-Sen Genel Merkezi önünde bir araya gelecek kalabalık daha sonra Anadolu Meydanı'na hareket edecek.

Eylem nedeniyle trafikte düzenlemeye başvuruldu.

Başkentte bugün bazı yollar eylem yüzünden araç geçişine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kavşağı ile Anıt Caddesi kavşağı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kavşağı ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında bulunan kısmı ve buraya açılan cadde ile sokakların hepsinde çift yönlü araç seyrine izin verilmeyecek.

Ayrıca, yarın 11.00'den etkinlik bitene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu da kapalı olacak.

Son Haberler
Trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
Trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
Bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
Bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Trump Putin zirvesinde gizli belge skandalı
Trump Putin zirvesinde gizli belge skandalı
Memurlar zam eylemlerine başlıyor
Memurlar zam eylemlerine başlıyor