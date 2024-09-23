Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30,5 milyona ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK trafiğe kayıtlı araç sayılarıyla ilgili verileri açıkladı. TÜİK'e göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 23,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yaptırılan otobüs sayısında bir önceki aya göre 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

Toplamda ise trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,6 oranında azaldı. Bu dönemde otomobil kayıtları yüzde 39,2, kamyonet yüzde 24,6 ve motosiklet yüzde 10,9 oranında düşüş gösterdi. Ancak otobüs kayıtlarında yüzde 27,5 ve özel amaçlı taşıt kayıtlarında yüzde 20 oranında artış görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre Ağustos 2024’te trafiğe kaydedilen araç sayısı yüzde 10,2 oranında azaldı. Otobüs, minibüs ve motosiklet kayıtlarında artış görülürken, otomobil, kamyonet, traktör ve kamyon kayıtlarında azalma yaşandı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM ARAÇ SAYISI 30 MİLYON 469 BİN 319 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 30 milyon 469 bin 319 oldu. Bu araçların yüzde 52,2’sini otomobiller, yüzde 19,3’ünü motosikletler, yüzde 15,2’sini kamyonetler ve yüzde 7,4’ünü traktörler oluşturdu.

Ağustos ayında 935 bin 945 araç el değiştirdi. Bu araçların yüzde 65,6’sını otomobiller, yüzde 14,6’sını kamyonetler ve yüzde 12,7’sini motosikletler oluşturdu.

66 BİN 210 YENİ OTOMOBİL TRAFİĞE KAYDOLDU

Ağustos ayında trafiğe kaydedilen 66 bin 210 otomobilin yüzde 12,7’si Renault, yüzde 9,9’u Fiat, yüzde 8,8’i Volkswagen ve yüzde 6,4’ü Hyundai marka otomobillerden oluştu. 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydedilen araç sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5’e ulaştı. Bu dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 2 oranında azaldı.