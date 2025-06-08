Trafiği birbirine katıp canını hiçe saydı! İşte yürekleri ağza getiren görüntü...

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul-İzmir otobanında bayram yoğunluğundan sıkılan bir sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. En soldan en sağ şeride zikzak çizerek geçen ve emniyet şeridini kullanan sürücünün o anları kameralara yansıdı. İşte o anlar...

İstanbul-İzmir otobanında kayda alınan görüntüler, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Bayram yoğunluğundan sıkılan bir sürücü, trafiği tehlikeye atarak ilerlemesi saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

İzmir-İstanbul otobanında ilerleyen sürücüler, bazı bölgelerde yoğun bir trafikle karşılaştı. Bu yoğunluktan sıkılan sürücülerden biri, hızla akan trafiği tehlikeye düşürerek en soldan en sağ şeride zikzak çizerek geçti. Daha sonra emniyet şeridini de ihlal eden sürücü, önündeki çekici kamyonu da sağladı.

Hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, saniye saniye çekinin arkasındaki ve önündeki kameralara yansıdı.

İnsan hayatının hiçe sayıldığı o anlar saniye saniye araç kamerasına yansırken, sürücünün yanındaki bayanın ise korktuğu gözlendi.

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