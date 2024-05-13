Trafiği güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

Kaynak: AA
Trafiği güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi
Sultangazi'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen bir sürücüye 10 bin 33 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekipleri tarafından bir sürücünün TEM Otoyolu Edirne yönünde giderken "makas atarak" trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı.

Yakalanan sürücü Y.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddeleri uyarınca 10 bin 33 lira cezası aldı.

Aynı zamanda Y.A'nın sürücü belgesi 100 ceza puanını doldurması sebebiyle 60 gün süreyle geri alındı.

Zanlı, "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak için Esentepe Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

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