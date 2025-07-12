Trafiği tehlikeye atan motosikletliye ceza

Kaynak: İHA

Denizli’de yaptığı hareketler ile trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne ceza verildi. Polis ekipleri, sürücüye 4 bin 153lira para cezası verdi.

10 Temmuz Perşembe günü bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından trafiğe tehlike atan motosiklet hakkında incelemelerde bulundu. İncelemelerde, siyah renkli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte seyir emniyetini ihlal ederek tehlike oluşturduğu tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün yapılan incelemelerin ardından bulundu. Akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte seyir emniyetini ihlal ederek tehlike oluşturduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince toplam 4 bin 153 lira para cezası uygulandı.

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