Trafiği tehlikeye düşürdü. 15 bin lira cezayı yedi

Aktarılan bilgilere göre sosyal medya kullanıcılarının yaptığı ihbarı değerlendiren ekipler motosikleti ile tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü belirledi.

Motosiklet sürücü işlemleri yapılmak üzere polisler tarafından Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Amirliğine getirildi. Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun sürücü ehliyetsiz motorlu araç kullanmak, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask kullanmamak, motosiklet ve motorlu bisiklet üzerinde izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak maddelerinden toplamda 15 bin 173 lira para cezası verildi.