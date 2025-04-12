Trafiği tehlikeye düşürdü! Sürücü cezasız kalmadı

Kaynak: İHA
Trafiği tehlikeye düşürdü! Sürücü cezasız kalmadı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapan şahıs tespit edilerek polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapan şahıs tespit edilerek polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 7 Mart'ta Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde bir şahsın motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaptığı belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Ö. (24) isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Yakalanan A.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolunda önündeki aracı geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçmesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden cezai işlem uygulandı.

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