Trafiğin ortasında uyuklayan alkollü sürücüden ilginç savunma: Dişim apse yapmasın diye...

Kaynak: DHA
Trafiğin ortasında uyuklayan alkollü sürücüden ilginç savunma: Dişim apse yapmasın diye...

Antalya’da 1,02 promil alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil sürücüsü, akan trafiğin ortasında uyuyakaldı. Dakikalarca uyanmayan sürücü, uyandığında bahanesini anlatsa da ceza yemekten kurtulamadı.

Antalya’da ilginç bir olay yaşandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gazi Bulvarı’ndan otogar yönüne giden ana yolda meydana geldi.

Tuğberk K., akan trafikte 16 BKY 959 plakalı otomobilini orta şeritte aniden durdurdu. Yolu kullanan sürücüler korna çalarak tepki gösterip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, uyuduğu belirlenen sürücüyü uyandırmak için uzun süre çaba sarf etti.

Trafik ekibinin yüzünün yıkadığı Tuğberk K., yine de uyanmadı.

Sağlık görevlileri ise sürücüye önce nabız kontrolü yaptı, ardından kolonya koklattı.

Ekiplerin dakikalar süren çabasının ardından uyandırılıp aratan çıkarılan sürücüye alkol testi yapıldı.

1,02 promil alkollü çıkan Tuğberk K., “Alkol almadım. Ben diş hastanesine gittim. Orada dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda sürekli gezdirdim.” dedi.

Tuğberk K.’ye alkollü araç kullanmaktan 8 bin 502 lira ceza kesilirken, otomobili ise bağlanarak otoparka çekildi.

Sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

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