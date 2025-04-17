Trafik cezaları için yeni düzenleme! Cezalar katlanarak gelecek

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik uygulanacak para cezalarını artıracak yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle birlikte; aşırı hız yapanlara, kırmızı ışık ihlali gerçekleştirenlere ve hatalı şerit değiştirenlere yönelik cezaların miktarı artırılacak.

AKP’DEN YENİ KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞI

Edinilen bilgilere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni bir kanun teklifi hazırlığına başladı. Söz konusu teklif, trafik kurallarına uymayanlara yönelik idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasını öngörüyor.

YÜKSEK HIZ, IŞIK VE ŞERİT İHLALİNE DAHA AĞIR CEZA

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, hazırlanmakta olan teklif kapsamında; aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme, dönüş kurallarına uymama gibi ihlallerin karşılığında uygulanan idari para cezalarında artış yapılacak.

MEVCUT CEZA TUTARLARI

Mevcut uygulamada hız sınırını aşan sürücülere 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında değişen para cezaları kesiliyor. Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara uygulanan ceza tutarı 2 bin 167 lira olarak belirlenmiş durumda. Dönüş ve geçme kurallarına uymayanlara ise 993 lira idari para cezası uygulanıyor.