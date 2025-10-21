Olay Adana'da yaşandı. Memiş Akça geçtiğimiz eylül ayında otomobiliyle Döşeme Mahallesi'nde 'hatalı park' nedeniyle 993 TL idari para cezası yedi.

Kızı, tutanağı incelediğinde trafik cezasının trafik polisi olmayan bir polis memuru tarafından kesildiğini tespit etti. Avukat Subaşı, babasının adına Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açtı. Mahkeme, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir" diyerek 993 TL'lik cezayı iptal etti.

EMSAL KARAR

993 TL'lik hatalı parktan kaynaklanan bir ceza olduğunu vurgulayan Subaşı, mahkemenin kararının 'emsal' olduğunu vurgulayarak, cezayı herkesin yazamayacağı, bu işin eğitimini almış trafik personelinin ya da bu işin özel olarak eğitimini almış yeterlilik belgesi bulunan kolluk personelinin yazabileceğini hatırlattı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Avukat Subaşı, "Gerçekten bir trafik kuralı ihlal etmediğinizi düşünüyorsanız genel kollukça bir trafik cezası yazıldıysa lütfen buna 'genel kollukça, trafik cezası yazılamaz' diyerek itiraz etsinler" dedi.