Hükümet, bütçe açığını kapatabilmek için trafik cezalarına rekor zam hazırlığında! TBMM’de bu hafta görüşülecek yasa teklifiyle hız limitini aşma cezaları fahiş seviyelere yükselecek. Yeni düzenleme, 31 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek ve cezalar kademeli olarak 30 bin TL’ye kadar çıkacak. Üstelik 1 Ocak 2026’da yeniden değerleme oranıyla (YDO) yüzde 25 ek zam uygulanarak cezalar 37 bin 500 TL’ye ulaşacak.
Trafik cezasına 24 saatte 2 kere zam geliyor. Sürücüler dikkat!
Hükümetin bütçe açığını kapatmak için vatandaşa ağır bir darbe daha indirecek. Seriye bağlanan tütün ürünleri, akollü içecekler ve akaryakıt zamlarından sonra şimdi de trafik cezaları vatandaşı canından bezdirecek. Hız limitini aşma cezası 24 saatte 2 kere zamlanacak.
Sözcü'nün haberine göre, bu, 24 saat içinde katmerli bir artış anlamına geliyor. Halen hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Yeni teklif, alt sınırı 2 bin TL’ye sabitlerken, üst sınırı 30 bin TL’ye yükseltiyor. Ayrıca yüzde 10’luk hız toleransı kaldırılarak cezalar daha katı hale geliyor.
Yerleşim yerinde hız sınırını 6-10 km aşanlar 2 bin TL, 66 km ve üzeri aşanlar 30 bin TL ödeyecek. Yerleşim yeri dışında ise 11-15 km aşım 2 bin TL, 71 km ve üzeri aşım 30 bin TL ceza getirecek.
Ehliyetlere 30-90 gün el koyma da öngörülüyor.Kademeli cezalar ise şöyle: Yerleşim yerinde 36-45 km aşım 15 bin TL, 46-55 km aşım 20 bin TL, 56-65 km aşım 25 bin TL. Yerleşim yeri dışında 41-50 km aşım 15 bin TL, 51-60 km aşım 20 bin TL, 61-70 km aşım 25 bin TL olacak.
Trafik kazalarını azaltma amacı taşısa da uzmanlar, düzenlemenin bütçe açığını kapatma hedefli olduğunu belirtiyor. Sürücüler, artan cezalar karşısında daha dikkatli olmaya çağırılıyor.
Cezayı duyan bir sürücü "Zaten benim aracım o hıza çıkacak kapasitede değil. Ama yokuş aşağı inerken aştı diyelim. Aracımın değeri 250 bin TL. Bu değerdeki araca 37 bin 500 TL ceza kesmek akıl tutulması olarak değerlendirilir. Asgari ücretten fazla ceza kesen bizden başka ülke yoktur. Sürücü paralı otobanda bile 130'la gidiyorsa gerisini siz düşünün" dedi.