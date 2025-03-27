Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri aralıksız sürerken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ile cep telefonu kullanımı ve GBT denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin amacının, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının azaltılması ve halkın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak olduğu belirtildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile birlikte hareket eden ekipler, sürücülerin dikkatini çekerek, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymasının, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

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