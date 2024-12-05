Yapay zeka binlerce sürücüye yanlış ceza kesti! New York trafik düzenlemesinde büyük hata

Her geçen gün farklı alanlarda karşımıza çıkan yapay zeka, bu kez New York'ta trafik düzenlemesine katkı sağlamak için devreye girdi. Park ihlallerini tespit edip cezalandırma görevini üstlenen sistem, beklenmedik bir şekilde hatalı kararlar verdi. Peki, bu aksaklığın temel nedeni ne olabilir? İşte ayrıntılar…

YAPAY ZEKA 3800 SÜRÜCÜYE YANLIŞ CEZA KESTİ!

Teknolojinin birçok alanda işleri kolaylaştıran yapay zeka zaman zaman beklenmedik hatalarla da karşımıza çıkabiliyor. Bunun çarpıcı bir örneği geçtiğimiz günlerde New York'ta yaşandı. Yapay zeka destekli bir sistem, tam 3800 sürücüye yanlış ceza keserek büyük bir tartışma yarattı.

New York'ta kullanılan sistem aslında oldukça basit ve yenilikçi bir yaklaşıma dayanıyordu. Toplu taşıma otobüslerine entegre edilen yapay zeka destekli kameralar, güzergâh boyunca park ihlallerini tespit ederek cezaları otomatik olarak oluşturuyordu. İlk bakışta etkili ve pratik görünen bu çözüm, uygulamada beklenmedik sorunlara yol açtı.

BELEDİYE CEZALARI İPTAL ETTİ

Trafik polislerinin iş yükünü hafifletmesi beklenen bu teknoloji, yanlış tespit edilen 3800 cezayla tam tersine ek bir yük yarattı. New York belediyesi, kesilen bu cezaların iptal edildiğini açıkladı. Ancak sistemdeki problemin kaynağına dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Öte yandan, projenin tamamen iptal edileceğine dair spekülasyonlar da gündeme geldi. Hükümet yetkilileri ise projeyi geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.