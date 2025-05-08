Trafik ekiplerinden vatandaşlara eğitim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafik ekiplerinden vatandaşlara eğitim

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ekipleri, trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde farkındalık etkinliği gerçekleştiren trafik ekipleri, trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

88.jpgVatandaşlarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, açtıkları stantla vatandaşları bilgilendirdi. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayarak bir hafta boyunca kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çalışmalarına hız veren trafik ekipleri, bu kapsamda vatandaşlarla bir araya geldi. Yayaların en çok kullandığı yerlerden birisi olan Atatürk Kent Meydanı'nda stant açan trafik ekipleri, vatandaşlara "Güvenli Trafik" konularında bilgilendirme yaptı. "Bir kural bir ömür" sloganına dikkat çekilen etkinlikte trafik ışıklarına uyulması, emniyet kemerinin önemi gibi genel trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda da daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulunulurken trafikte bilinçli olmanın hayat kurtardığına dikkat çekildi. Trafik kültürünün oluşması ve farkındalığın artması hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlerin de aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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