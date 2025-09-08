Trafik ışıklarında yeni düzenleme!

Kaynak: Artı49
Almanya’da bisiklet ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirmek maksadıyla geliştirilen “VeloFlow” adlı yeni trafik ışığı sisteminin test süreci başladı.


Artı49'da yer alan habere göre, VeloFlow sistemi, trafik ışıklarını bisikletlilerin hareketlerini baz alacak biçimde yeniden şekillendirecek. Bu yeni sistemle birlikte bisikletliler daha az bekleyecek ve daha güvenli bir şekilde seyr halinde olacak. Yetkililer, sistemin amacının trafikteki tüm kullanıcılar arasında daha dengeli bir geçiş düzeni oluşturmak olduğunu vurguluyor.

yesil-isik.jpeg

Yeni trafik ışıkları yalnızca bisikletliler için değil, yayalar ve araç sürücüleri için de farklı kurallar getiriyor. Pilot uygulamanın yapıldığı bölgelerde sürücüler ve yayaların yeni sinyalizasyon düzenine dikkat etmeleri gerekiyor.

