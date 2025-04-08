Trafik Kanunu değişiyor. Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak için yeni adımlar attıklarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, özellikle aşırı hız kaynaklı kazaların önlenmesi için mobil radar araçları ve elektronik denetleme sistemleriyle denetimlerin artırıldığını açıkladı. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla 69 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını belirtti.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), Ramazan Bayramı tatili süresince kaydedilen trafik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Mart'ta, Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için 81 il valiliğine trafik tedbirlerini içeren genelge gönderdiklerini hatırlatan Yerlikaya, 26 Mart'tan bugüne trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını belirtti.

TASLAK MECLİS'E SUNULACAK

Yerlikaya, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." bilgisini paylaştı.

Denetimler arttıkça ve kural ihlallerine yönelik caydırıcılık güçlendikçe trafik kazalarının daha da azalacağına inandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Trafikteki araç sayısını seyreltmek için 28-30 Mart tarihleri arasında belli güzergahlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine kısıtlama getirmiştik. Bu araçlarımızın sürücülerine de gösterdikleri sabır ve anlayış için özellikle teşekkür ediyorum. Bayram demeden, gece gündüz demeden, denetimleri aksatmayan, sabırla, güler yüzle, fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı, sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum."