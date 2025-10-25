Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına ’kaynak’ yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 2 bin 236 araç sürücüsüne idari işlem uygulanarak ceza yazıldı. Araçların ’kaynak’ anları ise kameralara yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.